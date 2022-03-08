Обращение Зеленского: если мир будет в стороне — он потеряет себя

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам, однако откровенно признался, что во время войны не может просто поздравить женщин с праздником весны. В то время, когда русские захватчики сеют не цветы, а смерть и разрушение.

В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые, вероятно, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году!

Если мир будет в стороне — он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого.

Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Это то, что должен защитить мир.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько вражеских сил уничтожили ВСУ 08.03.2022.