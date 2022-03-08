Продвижение войск РФ значительно замедлилось: потери врага и состояние на фронте 8 марта

Идут 13-е сутки мужественной борьбы украинцев с российскими захватчиками.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию о состоянии на фронте и потерях врага по состоянию на утро 8 марта.

В целом оккупанты продолжают наступление, но темп продвижения их войск значительно замедлился.

На Северском направлении идет отважная оборона города Чернигова.

Киев продолжают защищать по внешнему рубежу обороны и дополнительно определенным направлениям.

На юге обороняют государственную границу, прикрывают морское побережье. Ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

Воздушные силы ВСУ успешно отражают ракетно-авиационные удары противника, а также прикрывают критические объекты Украины и наши войска.

В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений и т.д.

На временно занятых врагом территориях Херсонской и Николаевской областей оккупанты создали около десяти тактических групп психологической борьбы для проведения пропагандистской работы с местным населением.

Захватчики запугивают людей с северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением ВСУ. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

Россия устраивает украинцам террор, чтобы запугать и деморализовать нас. Читай, какое запретное оружие использует Россия против Украины.