Звернення Зеленського: якщо світ буде осторонь — він втратить себе

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян, проте щиро зізнався, що під час війни не може просто привітати жінок зі святом весни. У час, коли російські загарбники сіють не квіти, а смерть та руйнацію.

У Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!

Якщо світ буде осторонь — він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного.

Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки ворожих сил знищили ЗСУ 08.03.2022.