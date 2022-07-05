Прошу не принимать без меня подобных решений: Зеленский об ограничении передвижения по Украине

Сегодня сеть всколыхнуло известие о решении Генерального штаба Украины о запрете передвижения военнообязанных. Теперь для выезда из области лицам, числящимся на учете в военкомате, необходимо получать разрешение.

Однако формулировка данного постановления вызвала немало трактовок, а вместе с ними и недоразумений. Поэтому в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский не мог остаться в стороне от такого важного решения.

Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе.

В связи с этим глава государства поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему Вооруженными силами доложить ему все детали во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, которое состоится 6 июля.

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Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений.

Также Вікна публикуют основные тезисы по вечернему видеообращению Владимира Зеленского:

Есть удары по Хмельницкой области, также оккупанты снова били по Сумской области, по Николаеву и области, по Днепропетровской области. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам.

Задача-максимум для нашего государства — уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов.

Поблагодарил премьер-министра Британии за расширение безопасности помощи нашему государству еще на сто миллионов фунтов — это в дополнение к пакету оборонной поддержки на миллиард фунтов, о котором было объявлено недавно.

United24 за 2 месяца благодаря участию людей из десятков стран удалось собрать на нужды Украины более двух миллиардов гривен.

Мы работаем очень активно над тем, чтобы все наши партнеры и в Европе, и на других континентах понимали наше видение гарантий безопасности.

Кроме того, вчера президент Украины выступил на Международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано. Читай, как выглядит конкретный план восстановления и каковы приоритеты.

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