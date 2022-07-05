Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень: Зеленський про обмеження пересування Україною

Сьогодні мережу сколихнула звістка про рішення Генерального штабу України щодо заборони пересування військовозобов’язаних. Тепер для виїзду з області особам, які числяться на обліку у військкоматі, необхідно отримувати дозвіл.

Однак формулювання даної постанови викликало чимало трактувань, а разом із ними й непорозуміння. Тому у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський не міг залишитись осторонь такого важливого рішення.

Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві.

Тож глава держави доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу Збройних Сил доповісти йому усі деталі під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке відбудеться 6 липня.

Зараз також дивляться

Я обіцяю народу розібратися з цим. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень.

Також Вікна публікують основні тези з вечірнього відеозвернення Володимира Зеленського:

Є удари по Хмельниччині, також окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву та області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам.

Завдання-максимум для нашої держави — вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів.

Подякував премʼєр-міністру Британії за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на сто мільйонів фунтів — це на додачу до пакету оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно.

United24 за 2 місяці завдяки участі людей з десятків країн вдалося зібрати на потреби України понад два мільярди гривень.

Ми працюємо дуже активно над тим, щоб усі наші партнери й в Європі, і на інших континентах розуміли наше бачення безпекових гарантій.

Крім того, вчора президент України виступив на Міжнародній конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано. Читай, як виглядає конкретний план відбудови та які пріоритети.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!