Россияне каждый день подтверждают, что их страна — террорист. Российские военные наносят удары по мирному населению и гражданским объектам.

Во время обстрелов Сумской области в Белополье погиб ребенок и разрушена больница. Об этом сегодня, 30 ноября, глава сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Враг обстрелял населенный пункт из самоходной артиллерийской установки, было 20 “прилетов”. Погиб 15-летний мальчик, который в это время был на улице.

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Российские снаряды взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в заведении принимали пациентов и было много людей.

— Разрушения масштабные — прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена, — отметил Живицкий.

Россияне убили ребенка и разрушили больницу — жестокий обстрел Сумской области / 3 Фотографии

Также, по его словам, повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок. На месте работают спасатели.

Вражеские наряды также попали в помещение прокуратуры.

Украинские военные отомстят за каждый обстрелянный населенный пункт. В этом им поможет Укроборонпром, выпустивший первые снаряды 152-мм.

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