Росіяни щодня підтверджують те, що їхня країна — терорист. Російські військові завдають ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах.

Так під час обстрілів Сумщини в Білопіллі загинула дитина й зруйнована лікарня. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ворог обстріляв населений пункт із самохідної артилерійської установки, було 20 “прильотів”. Загинув 15-річний хлопчик, який у цей час був на вулиці.

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Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли у закладі приймали пацієнтів і було багато людей.

— Руйнування масштабні — пряме влучання було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна, — зазначив Живицький.

Росіяни вбили дитину й зруйнували лікарню — жорстокий обстріл Сумщини / 3 Фотографії

Також, за його словами, пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. На місці працюють рятувальники.

Ворожі снаряди також влучили у приміщення прокуратури.

Українські військові помстяться за кожен обстріляний населений пункт. У цьому їм допоможе Укроборонпром, який випустив перші снаряди 152-мм.

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