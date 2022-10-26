Трагедия в Днепре. Российская ракета убила двоих людей, среди них — беременная женщина

Еще одно преступление россиян, которому нет ни объяснений, ни оправданий. Поздно вечером 25 октября они ударили ракетой по Днепру. В результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых, — написал он.

В частности, ракета оккупантов унесла жизнь беременной женщины.

В результате обстрела загорелась автозаправочная станция, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС, — отметил он в сообщении.

На трагедию в Днепре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждый день мы боремся с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизнь и судьбы украинцев, — написал он.

И добавил, что украинцы никогда не простят это преступление, а возмездие будет справедливым и неизбежным.

Фото: Валентин Резниченко

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