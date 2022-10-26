Украина

Трагедия в Днепре. Российская ракета убила двоих людей, среди них — беременная женщина

Виктория Мельник, редактор сайта 26 октября 2022, 08:38
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