Актуальная карта боевых действий в Украине 26 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока весь мир с восхищением и замиранием сердца смотрит на украинцев и карту боевых действий, мы продолжаем прокладывать путь к свободе и независимости нашего государства.

Кто-то обустраивает шелтеры в бывших школах, кому-то по силам сменить профессию и овладеть управлением гаубицами. Но объединяет всех одно — страстное желание скорейшей победы Украины.

И хотя процессы сдвигов в украинском обществе Генштаб ВСУ не берет в расчет оперативной обстановки в Украине, но ежедневно публикует информацию для украинцев об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.

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И нтерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует операционную обстановку Украины:

Российские войска, вероятно, готовятся защищать город Херсон и не уходят полностью из верхней части Херсонской области, несмотря на предварительные подтвержденные сообщения об уходе некоторых российских элементов из верхней части города.

В то же время, расизм и фанатизм продолжают мучить российскую армию, увеличивая вероятность этнических конфликтов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы 25 населенных пунктов. Среди них — Никополь Днепропетровской области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка в Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Сеньковка и Каменская Слобода Черниговской области и Рожковичи, Басовка и Поповка Сумской области. Применял ударные БПЛА;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области. Применял ударные БПЛА; на Слобожанском направлении — с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелечья ;

направлении — с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Кисловка и Стельмаховка ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Лиманском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Заречное и Ямполевка ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — по вооружению танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Иванград, Белогоровка, Майорск, Соледар и Опытное ;

направлении — по вооружению танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Российские оккупанты продолжают осуществлять минирование участков местности вдоль береговой линии реки Днепр. Пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 55 вылетов БПЛА разных типов.

По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны Украины, в населенном пункте Каиры Херсонской области, уничтожены до 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника. В населенном пункте Горностаевка после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склады боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Мир — это то, к чему мы стремимся и ради чего сотрудничаем в разных форматах и ​​на разном уровне. То, что все мы потеряли в 2014 году, когда Россия начала свою безумную агрессию с Крыма. Так Владимир Зеленский обратился к участникам парламентского саммита Крымской платформы.

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