Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки весь світ із захопленням та завмиранням серця дивиться на українців та карту бойових дій, ми продовжуємо торувати шлях до свободи та незалежності нашої держави.

Хтось облаштовує шелтери у колишніх школах, комусь під силу змінити професію та опанувати керування гаубицями. Та об’єднує усіх одне — жага до перемоги України.

І хоч процеси зрушень в українському суспільстві Генштаб ЗСУ не бере до розрахунків оперативної обстановки в Україні, але щоденно публікує інформацію для українців про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує операційну обстановку Україні:

Російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких російських елементів з верхньої частини міста.

Водночас расизм і фанатизм продовжують мучити російську армію, збільшуючи ймовірність етнічних конфліктів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом із тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них — Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовував ударні БПЛА;

на Слобожанському напрямку — з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча ;

на Куп’янському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка ;

на Лиманському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка ;

на Бахмутському напрямку — з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне ;

на Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів БПЛА різних типів.

За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони України, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БПЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Мир — це те, чого ми прагнемо й заради чого співпрацюємо в різних форматах і на різному рівні. Те, що всі ми втратили у 2014 році, коли Росія розпочала свою божевільну агресію з Криму. Так Володимир Зеленський звернувся до учасників парламентського саміту Кримської платформи.

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