Україна

Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, серед них — вагітна жінка

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 08:38
обстріл Дніпра

Більше відео
0:02:43
Тузловські лимани
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, катували, погрожували автоматом — як росіяни знущалися з жителів Михайлівки на Херсонщині
Дивитись більше

Останні відео
обстріл Дніпра

Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, серед них — вагітна жінка
0:02:43
Тузловські лимани
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:56
Запоріжжя
Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, катували, погрожували автоматом — як росіяни знущалися з жителів Михайлівки на Херсонщині
0:02:21
Російський полонений
Обдурили, використали та кинули на смерть: зізнання полоненого окупанта Кості
0:16:39
Олег Жданов про ситуацію в Херсоні
Правий берег — ахіллесова п’ята окупованих територій: Жданов про ситуацію в Херсоні та заяви про “брудну бомбу”
0:05:46
Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
Прапор спротиву не означає, що ми прагнемо війни. Яка насправді зараз ситуація на кордоні з Білоруссю
Більше відео
Тузловські лимани
Читати далі
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь