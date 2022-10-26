Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, серед них — вагітна жінка

Ще один злочин росіян, якому немає ані пояснень, ані виправдань. Пізно ввечері 25 жовтня вони вдарили ракетою по Дніпру. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За уточненою інформацією, четверо — поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі, — написав він.

Зокрема, ракета окупантів забрала життя вагітної жінки.

Унаслідок обстрілу зайнялася автозаправна станція, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС, — зазначив він у дописі.

На трагедію в Дніпрі відреагував і президент України Володимир Зеленський.

Кожного дня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців, — написав він.

І додав, що українці ніколи не пробачать цього злочину, а відплата буде справедливою і неминучою.

Фото: Валентин Резніченко

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