Украина

Жестокий массированный обстрел фосфорными боеприпасами: репортаж из пострадавшей Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 05 сентября 2022, 15:45

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