Жестокий массированный обстрел фосфорными боеприпасами: репортаж из пострадавшей Харьковской области

Российские военные каждый день проявляют всю свою жестокость и совершают военные преступления против мирного населения. В селе Безруки в результате обстрелов дотла выгорело 16 домов. Российская армия накрыла населенный пункт фосфорными боеприпасами. Пограничную общину враг обстреливает из всего возможного вооружения — от артиллерии и танков до Искандеров и авиации.

В начале полномасштабного вторжения в это село даже дошла тяжелая российская техника, но такого сильного и масштабного обстрела за полгода еще не было.

Во время разговора с главой Дергачевской общины Вячеславом Задоренко над головами пролетает самолет, через несколько секунд — взрыв. С первых дней здесь идут ожесточенные бои.

16 домов — это только полностью выгоревшие, другие убытки в общине еще не успели подсчитать.

— Горели жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и заборы. Сгорел почти гектар сухостоя, — сообщает спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко.

Спасатели тушили пожары в течение пяти часов под постоянными обстрелами. Российские военные обстреливают населенный пункт из минометов, Гаубиц, ствольной артиллерии, Ураганов, Градов, ракет С-300 и Искандеров. Естественно, также используют авиацию.

В этот раз даже обстреляли запрещенными фосфорными бомбами.

Несмотря на это, некоторые жители села остаются, например Татьяна. Она местный предприниматель, держит магазин. За провиантом ездит в Харьков. Техника в магазине работает от генератора, которому нужно 30 л бензина в день. Магазин единственный на четыре села, поэтому не может прекратить работу.

Несмотря на то, что россиянам удалось оккупировать часть общины, украинские военные маленькими шагами заставляют их отступать обратно к границе.

Ранее мы рассказывали о деоккупации Херсонской и Донецкой областей, ВСУ возвращают наши территории.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!