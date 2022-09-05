Україна

Жорстокий масований обстріл фосфорними боєприпасами: репортаж із постраждалої Харківщини

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Вересня 2022, 15:45

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