Жорстокий масований обстріл фосфорними боєприпасами: репортаж із постраждалої Харківщини

Російські військові щодня сповна проявляють свою жорстокість та коять воєнні злочини проти мирного населення. У селі Безруки внаслідок обстрілів ущент вигоріло 16 будинків. Російське військо накрило населений пункт фосфорними боєприпасами.

Прикордонну громаду ворог обстрілює з усього можливого озброєння — від артилерії й танків до Іскандерів та авіації.

На початку повномасштабного вторгнення до цього села навіть дійшла важка російська техніка, але такого сильного та масштабного обстрілу за півроку ще не було.

Під час розмови з головою Дергачівської громади В’ячеславом Задоренком над головами пролітає літак, за кілька секунд — вибух. Від перших днів тут точаться запеклі бої.

16 будинків — це тільки ті, що повністю вигоріли. Інші збитки у громаді ще не встигли підрахувати.

— Горіли житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі та паркани. Згорів майже гектар сухостою, — повідомляє речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

Рятувальники гасили пожежі протягом п’яти годин під постійними обстрілами. Російські військові обстрілюють населений пункт з мінометів, гаубиць, ствольної артилерії, Ураганів, Градів, ракет С-300 та Іскандерів. Звісно, застосовують ще й авіацію.

Цього разу навіть обстріляли забороненими фосфорними бомбами.

Попри це деякі мешканці села залишаються, як-от пані Тетяна. Вона — місцева підприємиця, тримає магазин. За провіантом їздить до Харкова. Техніка у магазині працює від генератора, який потребує 30 л бензину на день. Магазин — єдиний на чотири села, тож не може припинити роботу.

Попри те, що росіянам вдалося окупувати частину громади, українські військові маленькими кроками змушують їх відступати до кордону.

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