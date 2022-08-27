Погибла мать с двумя детьми и еще два человека. Россияне ударили по жилым домам в оккупированной Каменке

Российские войска обстреляли оккупированный поселок Каменка Запорожской области. В результате погибли пять человек — среди них мать с двумя малышами.

Об этом написал глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Российские изверги забрали жизни Анастасии Боровик и двух ее деток, 8 и 2 лет, — отметил он.

Молодая мама с детьми жила в четырехэтажном доме, который оккупанты обстреляли прицельно. Верхний этаж полностью уничтожен.

Анастасии было всего 29 лет. Женщина работала заведующей культурно-массовым сектором в Центре культуры и досуга Каменского поселкового совета.

По славам главі ОДА, в Каменке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами.







Все 6 выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам, — отметил Старух.

На этот момент известно о пяти погибших, впрочем, под завалами могут находиться люди.

Ситуация в Запорожской области

Ночью россияне нанесли очередной удар по Запорожью и Запорожскому району.

В частности, атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра.

В общей сложности зафиксировано 16 прилетов. Пока информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются, — пишет Александр Старух.

Также он призвал жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги, а также разглашать информацию об обстрелах и разрушениях.

Фото: Александр Старух

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