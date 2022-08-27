Загинула мати з двома дітьми і ще двоє людей. Росіяни вгатили по житлових будинках в окупованій Кам’янці

Російські війська обстріляли окупованоме селище Кам’янка Запорізької області. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей — серед них мати з двома малюками.

Про це написав очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

Російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років, — зазначив він.

Молода мама з дітьми жила у чотириповерховому будинку, який окупанти обстріляли прицільно. Верхній поверх повністю знищено.

Анастасії було лише 29 років. Жінка працювала завідувачкою культурно-масовим сектором у “Центрі культури та дозвілля” Кам’янської селищної ради.

За словами голови ОДА, у Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.







Всі 6 пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житловим будинкам, — зазначив Старух.

На цю мить відомо про п’ять загиблих, втім під завалами можуть знаходитись люди.

Ситуація в Запорізькій області

Вночі росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Зокрема, атакували об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.

Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються, — пише Олександр Старух.

Та закликав мешканців не нехтувати правилами повітряної тривоги, а також розголошувати інформацію про обстріли та руйнування.

Фото: Олександр Старух

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