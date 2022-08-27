Україна

Загинула мати з двома дітьми і ще двоє людей. Росіяни вгатили по житлових будинках в окупованій Кам’янці

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 08:52
Загинула мати з двома дітьми і ще двоє людей. Росіяни вгатили по житлових будинках в окупованій Кам’янці

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