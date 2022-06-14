Обсуждают, как убивать безоружных мирных жителей — подборка разговоров оккупантов, перехваченных СБУ

В перехваченных разговорах СБУ одни оккупанты обсуждают, как убивать невинных людей, передвигающихся по дороге на машине, другие же со страхом в голосе рассказывают о силе украинской армии, безжалостно уничтожающей захватчиков.

В перехваченных Службой безопасности Украины разговорах российские оккупанты еще раз делятся со своими близкими подробностями убийств мирных жителей. Оккупанты прямо говорят — у них приказ расстреливать каждого, кто будет проезжать по дороге.

Перехваченные разговоры оккупантов

— Машина какая-то едет далеко.

— Не нацики ли?

— Хрен его знает! Сказали, кто появляется — расстреливать любого.

— И что, сейчас будете бомбить?

— Ну, если она дальше не поедет.

Сейчас также смотрят

Всех, кто появляется на горизонте, российские изверги расстреливают прямо из танков. Жалости к украинцам нет ни у оккупантов, ни у их родственников. Из разговора понятно: человеческая жизнь для них не имеет никакой ценности.

— 30 — это что?

— Танки!

— А кто будет стрелять, ребята?

— Ну, эти, наводчики.

— Сейчас, если сюда придут, то на трассу выедут, на дорогу — и все. И будут из машин трупаки.

— Ой-ой, а если там мирные жители?

— Ну!

— Не судьба.

Звонят близким путинские солдаты прямо из окопов, посреди обстрелов. Рассказывают о применении запрещенных фосфорных бомб по территории Украины, а это прямое признание преступления, и именно такие показания будут необходимы на суде в Гааге.

— Фосфор, фосфор.

— Что фосфор?

— Еще, еще, еще, жгут фосфором. С нашей стороны полетело.

— С нашей стороны на машину?

— С нашей стороны в хохляцкую сторону полетел фосфор.

После вражеских прилетов всегда есть ответ, которого россияне очень боятся.

Следующий перехват был зафиксирован в Херсонской области. Именно там накануне украинские войска устроили настоящий ад российским оккупантам.

— Сначала Градами накрыли. Потом, только немного обалдели, минометом! У меня прямой 10 метров от окопа… В окоп, короче, запрыгнул — как ударило… Сидишь в окопе: “Господи! Только не в окоп, только не в окоп!” Короче, лес горит! Просто ад какой-то!

У россиян от увиденного на поле боя едет крыша, поэтому некоторых приходится отправлять в психбольницы. Впрочем, руководство Кремля это не смущает, потому что для них свои же люди — это обычное пушечное мясо.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Одессе и угрозе морской атаки.

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