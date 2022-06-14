Обговорюють, як убивати беззбройних мирних мешканців — добірка розмов окупантів, перехоплених СБУ

У перехоплених розмовах СБУ одні окупанти обговорюють, як убивати невинних людей, що пересуваються дорогою на машині, інші ж зі страхом у голосі розповідають про силу української армії, яка безжально нищить загарбників.
У перехоплених Службою безпеки України розмовах російські окупанти вкотре діляться зі своїми близькими подробицями вбивств мирних жителів. Окупанти прямо кажуть — у них наказ розстрілювати кожного, хто проїжджатиме дорогою.
— Машина якась їде далеко.— Чи не нацики?— Хрін його знає! Сказали, хто з’являється — то розстрілювати будь-кого.— І що, зараз бомбитимете?— Ну, якщо вона більше не поїде.
Усіх, хто з’являється на горизонті, російські нелюди розстрілюють просто з танків. Жалю до українців нема ні в окупантів, ні в їхніх родичів, З розмови зрозуміло: людське життя для них не має жодної цінності.
— 30 — це що?— Танки!— А хто стрілятиме, хлопці?— Ну та ці, навідники.— Зараз, якщо сюди прийдуть, то на трасу виїдуть, на дорогу — і все. І буде з машин трупак.— Ой-ой-ой, а якщо там мирні жителі?— Ну!— Не судилося.
Телефонують близьким путінські посіпаки просто з окопів, посеред обстрілів. Розповідають про застосування заборонених фосфорних бомб по території України, а це пряме визнання злочину, і саме такі свідчення будуть необхідні на суді в Гаазі.
— Фосфор, фосфор.— Що фосфор?— Ще, ще, ще, фосфором палять. З нашого боку полетіло.— З нашого боку на машину?— З нашого боку в хохлячий бік полетів фосфор.
Після ворожих прильотів завжди є відповідь, якої росіяни дуже бояться.
Наступне перехоплення було зафіксоване на Херсонщині, саме там напередодні українські війська влаштували справжнє пекло російським окупантам.
— Спочатку Градами накрили. Потім, тільки трохи очманіли, — мінометом! У мене прямий 10 метрів від окопа… В окоп, коротше, застрибнув — як вдарило… Сидиш в окопі: “Господи! Тільки не в окоп, тільки не в окоп!” Коротше, ліс горить! Просто пекло якесь!
У росіян від побаченого на полі бою їде дах, тож декого доводиться відправляти до психлікарень. Утім, керівництво Кремля це не бентежить, бо для них свої ж люди — це звичайне гарматне м’ясо.
Раніше ми розповідали про ситуацію в Одесі та загрозу морської атаки.
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