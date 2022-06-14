Обговорюють, як убивати беззбройних мирних мешканців — добірка розмов окупантів, перехоплених СБУ

У перехоплених розмовах СБУ одні окупанти обговорюють, як убивати невинних людей, що пересуваються дорогою на машині, інші ж зі страхом у голосі розповідають про силу української армії, яка безжально нищить загарбників.

У перехоплених Службою безпеки України розмовах російські окупанти вкотре діляться зі своїми близькими подробицями вбивств мирних жителів. Окупанти прямо кажуть — у них наказ розстрілювати кожного, хто проїжджатиме дорогою.

Перехоплені розмови окупантів

— Машина якась їде далеко.

— Чи не нацики?

— Хрін його знає! Сказали, хто з’являється — то розстрілювати будь-кого.

— І що, зараз бомбитимете?

— Ну, якщо вона більше не поїде.

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Усіх, хто з’являється на горизонті, російські нелюди розстрілюють просто з танків. Жалю до українців нема ні в окупантів, ні в їхніх родичів, З розмови зрозуміло: людське життя для них не має жодної цінності.

— 30 — це що?

— Танки!

— А хто стрілятиме, хлопці?

— Ну та ці, навідники.

— Зараз, якщо сюди прийдуть, то на трасу виїдуть, на дорогу — і все. І буде з машин трупак.

— Ой-ой-ой, а якщо там мирні жителі?

— Ну!

— Не судилося.

Телефонують близьким путінські посіпаки просто з окопів, посеред обстрілів. Розповідають про застосування заборонених фосфорних бомб по території України, а це пряме визнання злочину, і саме такі свідчення будуть необхідні на суді в Гаазі.

— Фосфор, фосфор.

— Що фосфор?

— Ще, ще, ще, фосфором палять. З нашого боку полетіло.

— З нашого боку на машину?

— З нашого боку в хохлячий бік полетів фосфор.

Після ворожих прильотів завжди є відповідь, якої росіяни дуже бояться.

Наступне перехоплення було зафіксоване на Херсонщині, саме там напередодні українські війська влаштували справжнє пекло російським окупантам.

— Спочатку Градами накрили. Потім, тільки трохи очманіли, — мінометом! У мене прямий 10 метрів від окопа… В окоп, коротше, застрибнув — як вдарило… Сидиш в окопі: “Господи! Тільки не в окоп, тільки не в окоп!” Коротше, ліс горить! Просто пекло якесь!

У росіян від побаченого на полі бою їде дах, тож декого доводиться відправляти до психлікарень. Утім, керівництво Кремля це не бентежить, бо для них свої ж люди — це звичайне гарматне м’ясо.

Раніше ми розповідали про ситуацію в Одесі та загрозу морської атаки.

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