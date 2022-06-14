Україна

Обговорюють, як убивати беззбройних мирних мешканців — добірка розмов окупантів, перехоплених СБУ

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 14 Червня 2022, 22:00

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