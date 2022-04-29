Варварская атака по Запорожью: россияне нанесли удар, когда люди работали на огородах

Россияне продолжают наносить удары по городам Запорожской области. Оружие размещают в жилых кварталах, фактически используют людей, как живой щит. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Под авиаудары накануне попало Запорожье. По предварительным данным, пять человек травмированы, среди них 11-летний мальчик.

Накануне российские оккупанты совершили очередную варварскую атаку по Запорожью, ударив по частному сектору на окраине города.

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Ракета взорвалась в воздухе, разбив десятки дворов, когда люди работали на огородах. Только чудом обошлось без погибших. Пять человек ранены, но их жизни ничего не угрожает.

Накануне оккупанты обстреляли из артиллерии, Градов и самолетов 16 населенных пунктов области. В городке Орехов погибли два человека.

ВСУ наносят сокрушительные удары врагу. По словам спикера командования Сил обороны Запорожской области Руслана Ткачука, наши воины только за сутки ликвидировали 12 вражеских военных, еще семь — ранили. Также уничтожены восемь танков и три боевых бронированных машины.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какая расплата ждет российских военных преступников.