Варварська атака по Запоріжжю: росіяни вгатили по подвір’ях, коли люди поралися на городі

Росіяни продовжують удари по містах Запорізької області. Ставлять зброю у житлових кварталах, фактично використовують людей як живий щит. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Під авіаудари напередодні потрапило Запоріжжя. За попередніми даними, п’ятеро людей травмовано, серед них 11-річний хлопчик.

Напередодні російські окупанти здійснили чергову варварську атаку по Запоріжжю, вдаривши по приватному сектору на околиці міста.

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Ракета вибухнула в повітрі, розтрощивши десятки подвір’їв, коли люди поралися на городах. Лише дивом минулося без загиблих. П’ятеро людей поранені, але їхньому життю нічого не загрожує.

Минулої доби окупанти обстріляли з артилерії, Градів та літаків 16 населених пунктів області. У містечку Оріхів загинули двоє людей.

ЗСУ завдають нищівних ударів ворогу. За словами речника командування Сил оборони Запорізької області Руслана Ткачука, наші воїни лише за добу ліквідували 12 ворожих бійців, ще сім поранили. Також знищено вісім танків і три бойові броньовані машини.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіла, яка розплата чекає на російських військових злочинців.