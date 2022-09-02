Огород посреди города: первую выращенную клубнику продали на аукционе за 1700 грн

Городские огороды Победы приобретают популярность в Украине. Такие есть и в самом центре столицы.

Весной там высадили первые овощи, а сейчас уже смакуют урожаем.

Создатели плантации — владельцы известного художественного пространства Сквот 17Б, где часто проводят благотворительные мероприятия.

Первую клубничку у нас приобрел на аукционе главный редактор издания Платформа Юрий Марченко и, мне кажется, это самая дорогая клубничка в украинской истории, — поделилась соучредитель проекта Сквот-город Дарья Крыж.

К слову, первый урожай, а именно ягодку клубники, продали на аукционе за 1700 грн, а деньги перевели на нужды армии.

А недавно звезды положили начало инициативе и организовали аукцион Act lots, где начали продавать свои памятные вещи. Смотри, как украинские актеры занимаются благотворительностью.