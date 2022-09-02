Город посеред міста: першу вирощену полуницю продали на аукціоні за 1700 грн

Міські городи Перемоги набувають популярності в Україні. Такі є в самому центрі столиці.

Навесні там висадили перші овочі, а нині вже смакують врожаєм.

Творці плантації — власники відомого мистецького простору “Сквот 17Б”, де часто проводять благодійні заходи.

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Першу полуничку у нас придбав на аукціоні головний редактор видання Платформа Юрій Марченко. Та, мені здається, це найдорожча полуничка в українській історії, — розповіла співзановниця проєкту Сквот-город Дар’я Криж.

До слова, перший врожай, а саме — ягідку полуниці, продали на аукціоні за 1 700 грн, а гроші переказали на потреби армії.

А нещодавно зірки започаткували ініціативу та організували аукціон Act lots, де почали продавати свої пам’ятні речі. Дивись, як українські актори займаються благодійністю.