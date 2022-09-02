Україна

Город посеред міста: першу вирощену полуницю продали на аукціоні за 1700 грн

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 02 Вересня 2022, 11:30

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