Руины вместо нарядного города. Россияне фактически выжгли Марьинку в Донецкой области. Били по мирным жителям шрапнелью, фосфором и запретными калибрами, но захватить город им не удается.

Марьинки, по сути, не существует. За два месяца российские военные фактически уничтожили ее полностью. Церковь, кстати, московского патриархата, разрушена. На площади находится разбитый памятник воинам, погибшим во Второй мировой. Так войну называет весь мир.

Для России она — Отечественная. Не урок истории, а инструмент лживой пропаганды.

До войны Марьинка была красивой. В двух километрах отсюда — Донецк. Будто и фронт под боком, а город был нарядный и шумный. Сейчас — черный осунувшийся скелет, усеянный снарядами.

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— Это все можно увидеть на Google-картах, то есть российские военные видели, что здесь детская площадка, — говорит военнослужащий ВСУ с позывным Гайдук.

На улицах не видно людей. Ходить здесь теперь можно только в сопровождении военных, да и то трусцой, перебежками, а где-то — на корточках.

Военнослужащий показывает несгоревший фосфор и говорит:

— Град, он на высоте разрывается, и на город летят такие кассеты, и фосфор горит.

Более 1000 °С температура горения. Погасить его невозможно.

То, что не смогли выжечь, оккупанты разбили снарядами. Ежедневно обстреливают город, но люди не понимают почему, ведь войск здесь нет.

Во время съемки сюжета начались обстрелы Градами и военные попросили уйти и прятаться.

Здесь просто музей запрещенного оружия можно открывать. Бойцы собирают все, что прилетало сюда за эти почти три месяца. Гайдук — опытный артиллерист, сам из этих краев. Показывает шрапнель, которую мы за годы съемки на войне видим впервые.

— Готовый убойный элемент. Снаряд треша. Один из них в скат попал, его плоскогубцы вынимали, не могли вытащить на вылете. Пронзает каждый сантиметр.

Этот снаряд тоже запрещен международной конвенцией.

Ежедневно оккупанты пытаются штурмовать соседнюю Новомихайловку. Очередная попытка зайти в село завершилась для захватчиков пополнением статистики их потерь. Украинские артиллеристы сожгли вражеский танк. Наши Вооруженные силы на весь мир развеяли миф о могуществе русской армии.

ВСУ уничтожили роту врага возле украинского Нью-Йорка. Там российские оккупанты обстреливают фенольный завод и хотят обвинить украинских военных в экологической катастрофе.