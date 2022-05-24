Окупанти використовують майже всю заборонену зброю! Репортаж під обстрілами з прифронтової Мар’їнки

Руїни замість чепурного міста. Росіяни фактично випалили Мар’їнку на Донеччині. Гатили по мирних жителях шрапнеллю, фосфором і забороненими калібрами, але захопити місто їм не вдається.

Мар’їнки, по суті, не існує. За два місяці російські військові фактично знищили її повністю. Церква, до речі, московського патріархату, зруйнована. На площі розташований потрощений пам’ятник воїнам, які загинули у Другій світовій. Так ту війну називає увесь світ.

Для Росії вона — Вітчизняна. Не урок історії, а інструмент брехливої пропаганди.

До великої війни Мар’їнка була красивою. За два кілометри звідси — Донецьк. Ніби й фронт під боком, а місто було чепурне і гамірне. Нині — чорний змарнілий скелет, поштриканий снарядами.

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— Це все можна побачити на Google-мапах, тобто російські військові бачили, що тут дитячий майданчик, — каже військовослужбовець ЗСУ на позивний Гайдук.

На вулицях не зустрінеш людей. Ходити тут тепер можна тільки у супроводі військових, та й то підтюпцем, перебіжками, а десь — навприсядки.

Військовослужбовець показує фосфор, що не згорів, та каже:

— Град, він на висоті розривається, й на місто летять такі касети, й фосфор горить.

Понад 1000 °С температура горіння. Погасити його неможливо.

Те, що не змогли випалити, окупанти розбили снарядами. Щодня обстрілюють місто, але люди не розуміють чому, адже військ тут немає.

Під час знімання сюжету почався обстріл Градами й військові попросили піти та ховатися.

Тут просто-таки музей забороненої зброї можна відкривати. Бійці збирають усе, що прилітало сюди за цих майже три місяці. Гайдук — досвідчений артилерист, сам із цих країв. Показує шрапнель, яку ми за роки знімання на війні бачимо вперше.

— Готовий забійний елемент. Снаряд треша. Один із них у скат потрапив, його плоскогубцями виймали, не могли витягнути на вильоті. Пронизує кожен сантиметр.

Цей снаряд теж заборонений міжнародною конвенцією.

Чи не щодня окупанти намагаються штурмувати сусідню Новомихайлівку. Чергова спроба зайти в село завершилася для загарбників поповненням статистики їхніх втрат. Українські артилеристи спалили ворожий танк. Наші Збройні сили на весь світ розвіяли міф про могутність російської армії.

ЗСУ знищили роту ворога біля українського Нью-Йорка. Там російські окупанти обстрілюють фенольний завод і хочуть звинуватити українських військових в екологічній катастрофі.