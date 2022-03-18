Оккупанты разрушают собственную технику, чтобы остаться в живых — Анна Маляр

Продолжается 22-й день войны. Наши вооруженные силы доказали, что мы сильны, и враг нас боится.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о 22 дне войны в Украине.

Она сообщила, что несколько дней подряд снижается интенсивность боев и наступательных действий врага.

Врагу сейчас очень сложно, ведь Вооруженными силами Украины уничтожена его логистика.

Это означает, что им сложно устанавливать связь и восполнять провиант.

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Анна Маляр рассказала, что у российских войск происходит деморализация, они боятся ВСУ и сами повреждают свою технику, чтобы остаться в живых.

Мы видим, что враг постепенно сдает позиции. Поэтому многие разные эксперты, проанализировав ситуацию, высказали мнения, когда закончится война в Украине.