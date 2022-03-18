Оккупанты разрушают собственную технику, чтобы остаться в живых — Анна Маляр

Продолжается 22-й день войны. Наши вооруженные силы доказали, что мы сильны, и враг нас боится.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о 22 дне войны в Украине.
Она сообщила, что несколько дней подряд снижается интенсивность боев и наступательных действий врага.
Врагу сейчас очень сложно, ведь Вооруженными силами Украины уничтожена его логистика.
Врагу сейчас очень сложно, ведь Вооруженными силами Украины уничтожена его логистика.
Это означает, что им сложно устанавливать связь и восполнять провиант.
Анна Маляр рассказала, что у российских войск происходит деморализация, они боятся ВСУ и сами повреждают свою технику, чтобы остаться в живых.
Мы видим, что враг постепенно сдает позиции. Поэтому многие разные эксперты, проанализировав ситуацию, высказали мнения, когда закончится война в Украине.