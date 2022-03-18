Окупанти руйнують власну техніку, щоб залишитись живими — Ганна Маляр

Пройшов 22 день війни. Наші збройні сили довели, що ми сильні, й ворог нас боїться.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про останні новини й перемоги в Україні.

Вона повідомила, що кілька днів поспіль зменшується інтенсивність боїв та наступальних дій ворога.

Ворогу зараз дуже складно, адже Збройними силами України знищена його логістика.

Це означає, що їм складно встановлювати зв’язок і поповнювати провіант.

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Ганна Маляр розповіла, що у російських військ відбувається деморалізація, вони бояться ЗСУ та самі пошкоджують свою техніку, щоб залишитись живими.

Ми бачимо, що ворог вже поступово здає позиції. Тож багато різних експертів, проаналізувавши ситуацію, висловили думки, коли закінчиться війна в Україні.