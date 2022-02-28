Ольга Харлан: украинская фехтовальщица прокомментировала спортивные санкции против РФ

Кроме экономических, Россию постигли еще и спортивные санкции. Кто бы знал, что такие существуют?

Россиян исключают из большинства мировых спортивных соревнований, с их сборными не хотят играть другие сборные мира, их исключают из федераций, прекращают проведение соревнований на территории страны-оккупанта.

Что это значит для спортивного мира

Украинская фехтовальщица на саблях и олимпийская чемпионка Ольга Харлан объяснила, почему спортивные санкции тоже важны:

Их спортсмены тоже должны понять, что их страна – это страна-агрессор. Они должны понимать это, а не молчать.

По убеждению Ольги Харлан, Международная федерация фехтования должна понять, что это открытая война против Украины, против всей Европы и всего мира.

Но наша борьба продолжается. Чтобы зарядиться на новые свершения, читай, как простые украинцы защищают страну.