Українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала спортивні санкції проти Росії

Окрім економічних, Росію спіткали ще й спортивні санкції. Хто б знав, що такі існують?

Росіян виключають з більшості світових спортивних змагань, з їхніми збірними не хочуть грати інші збірні світу, їх виключають із федерацій, припиняють проведення змагань на території країни-окупанта.

Що це означає для спортивного світу

Українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан пояснила, чому спортивні санкції теж важливі:

Їх спортсмени теж повинні зрозуміти, що їх країна – це країна-агресор. Вони повинні розуміти це, а не мовчати.

На переконання Ольги Харлан, Міжнародна федерація фехтування повинна зрозуміти, що це відкрита війна проти України, проти всієї Європи та проти всього світу.

Однак наша боротьба ще триває. Щоб зарядитись на нові звершення, читай, як прості українці захищають країну.