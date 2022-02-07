Опасные снежные фонтаны: как стихия накрыла Карпаты

Завораживающее, но крайне опасное явление засняли спасатели в Карпатах — снежные фонтаны.

Их образует сильный ветер у снежных заломов.

Высота таких фонтанов может достигать 20 м, так что ходить в горы сейчас очень рискованно.

На выходных они уже вытащили из снежной ловушки туриста из Николаева, который не прислушался к предупреждениям.

По прогнозам синоптиков, погода будет только ухудшаться.

Сегодня в горах Ивано-Франковской и Львовской областей снегопады и метели, а сила ветра составит более 20 м/с.

Объявлен третий уровень лавинной опасности.