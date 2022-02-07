Небезпечні снігові фонтани: як стихія накрила Карпати

Заворожливе, але вкрай небезпечне явище зафільмували рятувальники в Карпатах — снігові фонтани.

Їх утворює сильний вітер біля снігових заломів.

Висота таких фонтанів може сягати 20 м, тож ходити в гори зараз дуже ризиковано.

Цими вихідними вони вже витягли зі снігової пастки туриста з Миколаєва, який не дослухався попереджень.

За прогнозами синоптиків, погода лише погіршуватиметься.

Сьогодні у горах Івано-Франківської та Львівської областей снігопади й хуртовини, а сила вітру сягатиме понад 20 м/с.

Оголошено третій рівень лавинної небезпеки.