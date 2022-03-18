Эвакуация и сирийские наемники – оперативная информация в Украине по состоянию на 18.03.22

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал о ситуации в Украине на 18.03.22.

Ключевым моментом он назвал то, что удалось вывести более 40 тысяч человек из Мариуполя.

Также Денисенко сообщил, что со стороны запада и северо-запада Киева, а именно Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, интенсивность боев уменьшается. В настоящее время они переносят в сторону Вышгорода.

Относительно новостей о том, что Сирия предоставит России 40 тысяч бойцов, Вадим Денисенко ответил следующее.

Я думаю, что Башар Асад вместе с окружением Путина, к счастью для нас, продолжают его обманывать.

По его словам, Сирийская армия по разным оценкам составляет 100-130 тыс. человек. Очень сложно представить себе, что они отдадут около 30-40% своей армии.

России критически не хватает своих сил, поэтому они ищут помощи в других странах. Мы можем не сомневаться, что победа за нами, однако точно не знаем, когда. Многие эксперты сделали прогнозы, когда закончится война в Украине.