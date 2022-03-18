Евакуація та сирійські найманці — оперативна інформація по Україні станом на 18.03.22

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про ситуацію в Україні станом на 18.03.22.

Ключовим моментом він назвав те, що вдалося вивести понад 40 тисяч людей з Маріуполя.

Також Денисенко повідомив, що зі сторони заходу і та північного заходу Києва, а саме Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, інтенсивність боїв зменшується. Нині вони переносять в сторону Вишгорода.

Щодо новин про те, що Сирія надасть Росії 40 тисяч бійців Вадим Денисенко відповів наступне.

Я думаю, що Башар Асад разом з оточенням Путіна, на щастя, для нас, – продовжують його дурити.

За його словами, сирійська армія, за різними оцінками, складає 100-130 тис. осіб. Дуже складно уявити, що вони віддадуть близько 30-40%.

Росії критично не вистачає своїх сил, тож вони шукають допомогу в інших країнах. Ми можемо не сумніватися, що перемога за нами, проте точно не знаємо, коли. Багато експертів зробили прогнози, коли закінчиться війна в Україні.