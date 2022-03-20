ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок и другие — какие партии прекращают свою деятельность и почему

На время действия военного положения в Украине приостанавливается деятельность 11 политических партий. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о таком решении СНБО в своем обращении от 19 марта.

Речь идет о таких партиях:

Оппозиционная платформа — За жизнь.

Партия Шария.

Наши.

Оппозиционный блок.

Левая оппозиция.

Союз левых сил.

Государство.

Прогрессивная социалистическая партия.

Социалистическая партия Украины.

Социалисты.

Блок Владимира Сальдо.

— Совет национальной безопасности и обороны Украины решил… Учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий на время военного положения, — заявил Зеленский.

По словам президента, Министерству юстиции поручено немедленно принять меры по запрету деятельности этих политических партий.

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