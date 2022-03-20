ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок и другие — какие партии прекращают свою деятельность и почему

На время действия военного положения в Украине приостанавливается деятельность 11 политических партий. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о таком решении СНБО в своем обращении от 19 марта.
— Совет национальной безопасности и обороны Украины решил… Учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий на время военного положения, — заявил Зеленский.
По словам президента, Министерству юстиции поручено немедленно принять меры по запрету деятельности этих политических партий.
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