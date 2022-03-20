ОПЗЖ, Партія Шарія, Опозиційний блок та інші — які партії припиняють свою діяльність та чому

Під час воєнного стану в Україні призупиняється діяльність 11 політичних партій. Президент України Володимир Зеленський повідомив про таке рішення РНБО у своєму зверненні 19 березня.
— Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану, — заявив Зеленський.
За словами президента, Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити заходів щодо заборони діяльності цих політичних партій.
Розпочався вже 25 день української героїчної оборони своєї незалежності від російських окупантів. Читай, яка оперативна ситуація в Україні станом на 20 березня.