Негде даже украинский флаг установить: эксклюзивные кадры освобождения Андреевки от 3 ОШБр

Выбитые из украинских сел оккупанты оставляют после себя сплошные руины. Негде даже украинский флаг установить. Так было с селом Андреевка под Бахмутом, в освобождении которого принимала участие 3 штурмовая бригада.

Голые посадки, срубленные снарядами стволы деревьев. Бойцы 3 штурмовой бригады на открытой местности продвигались вперед. В то же время россияне прятались среди скелетов разбитых домов.

Андреевка осталась только на карте. Оккупанты стерли ее под фундамент. Взвод бойца с позывным Малый освобождал одну из двух существующих улиц в селе. Задача была зайти, ликвидировать врага, самим не погибнуть и освободить населенный пункт.

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Еще до высадки бойцов плотно крыла российская авиация и артиллерия. По словам штурмовиков, именно дорога к вражеским позициям — это промежуток наибольшего волнения. Ведь пока едешь на задачу — ты практически ничего не контролируешь.

Бой длился восемь часов. В мирном целый рабочий день пролетел как мгновение, говорит Малый.

Под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою, штурмовики продвигались метр за метром, минуя тела захватчиков, которыми была устлана земля. И это не была легкая прогулка.

Освободили Андреевку за два дня. Готовились и подбирались к селу — месяцами.

В то время, когда военная наука говорит, что силы наступления должны превышать три раза, враг имел в разы больше оружия и силы.

Видео с экшн-камер на шлемах воинов, что дает гражданским возможность увидеть реальную картину с поля боя, служит для военных ценным материалом для анализа ошибок. Их учитывают во время регулярных учений между штурмами.

А вот устанавливать флаг Украины в освобожденных населенных пунктах не нужно учиться, хотя тренироваться это делать — всегда приятно. Читай, как военные устанавливали украинский флаг в освобожденной Андреевке.

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