Україна

Ніде навіть український прапор встановити: ексклюзивні кадри звільнення Андріївки від 3 ОШБр

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 28 Вересня 2023, 14:00

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