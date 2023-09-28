Ніде навіть український прапор встановити: ексклюзивні кадри звільнення Андріївки від 3 ОШБр

Вибиті з українських сіл окупанти лишають по собі суцільні руїни. Ніде навіть український прапор встановити. Так було із селом Андріївка під Бахмутом, у звільненні якого брала учать 3 штурмова бригада.

Голі посадки, зрублені снарядами стовбури дерев. Бійці 3 штурмової бригади на відкритій місцевості просувались вперед. Водночас росіяни ховались поміж скелетів розбитих хат.

Андріївка лишилась тільки на мапі. Окупанти стерли її під фундамент. Взвод бійця на псевдо Малий звільняв одну з двох наявних вулиць у селі. Завдання було зайти, ліквідувати ворога, самим не загинути та звільнити населений пункт.

Зараз також дивляться

Ще до висадки бійців щільно крила російська авіація та артилерія. За словами штурмовиків, саме дорога до ворожих позицій — це проміжок найбільшого хвилювання. Адже поки їдеш на завдання — ти практично нічого не контролюєш.

Бій тривав вісім годин. У мирному житті — цілий робочий день пролетів, як мить, говорить Малий.

Під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою, штурмовики просувались метр за метром, минаючи тіла загарбників, якими була встелена земля. Та це не була легка прогулянка.

Звільнили Андріївку за два дні. Готувались та підбирались до села — місяцями.

У той час, коли військова наука каже, що сили наступу мають переважати втричі, ворог мав у рази більше зброї та сили.

Відео з екшн-камер на шоломах воїнів, що дає цивільним змогу побачити реальну картину з поля бою, слугує для військових цінним матеріалом для аналізу помилок. Їх враховують під час регулярних навчань між штурмами.

А ось встановлювати прапор України у звільнених населених пунктах вчитись не потрібно, хоч тренуватись це робити — завжди приємно. Читай, як військові встановлювали український стяг у звільненій Андріївці.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.