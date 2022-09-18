Абсолютно все обрисовано “зетками” — что увидели журналисты в поселке в 10 км от границы с Россией

Украинская Харськовская область понемногу приходит в себя после российской оккупации. Жители пограничного городка Малые Проходы на себе почувствовали всю идеологию войск РФ: те тянули зерно, воровали телевизоры, стиральные машинки, потому что до границы — меньше десяти километров.

Потом грузили и вывозили вещи украинцев почти каждый день, а местных жителей за неповиновение — в том числе и пожилых женщин — отправляли “на яму”.

Именно отсюда русские из артиллерии стреляли по Харькову — били из Ураганов, Градов, Пионов и Смерчей. Все лето здесь шли ожесточенные бои.

В помещении здешнего сельсовета у россиян был штаб. Первое, что бросается в глаза — надпись Махачкала на стене. Надписи здесь будут здесь в каждой комнате. Разбросанные документы, снова надпись на стене — но уже Дагестан — и нарисовали что-то похожее на горы.

На столе лежат списки жителей населенного пункта призывного возраста, учебник всемирной истории и российские сухпаи. На противоположной стене уже висит портрет Шевченко, но наши бойцы говорят — он валялся на полу.

Абсолютно все вокруг обрисовано “зетками”. Все стены, двери, медицинский пункт.

Как приходит в себя после оккупации поселок Малые Проходы

Освобождали эти населенные пункты бойцы харьковской терробороны, 127 бригада, созданная только в марте этого года: бывшие айтишники, менеджеры, чиновники, прокуроры и парикмахеры из Харькова. Те, кто учился держать оружие в бою, смогли выгнать отсюда российских спецназовцев из ОМОНа и Собра.

Один из наших военных — Владислав, также выгонявший отсюда россиян, говорит — здесь были только кадровые военные РФ, без боевиков так называемой “ДНР” или “ЛНР”.

Сейчас трудно подсчитать, с какими потерями они убегали. Но это очень большие потери.

Рядом с сельсоветом живет Алексей. Без газа, света и связи: накануне впервые за полгода говорил по телефону с дочерью. Узнал, что стал дедушкой.

Выехать, говорит, можно было только на Белгород. За любые споры местных сажали, как говорится, “на яму”.

Самая богатая хата в селе была штабом русских офицеров — присмотрели усадьбу с бассейном, беседками и большим просторным домом. После себя оставили ящики из-под БК “ОМОН Ижевск”. Известно, что на этих позициях была и чеченская гвардия армейцев.

На войне военные РФ успевали и порифмовать: на стенах написаны стихи о “доблести русских военных”.

Россиян отогнали за границу с Украиной, поэтому теперь они бьют по пограничной территории, чтобы запугать наших военных. Несмотря на это, попыток прорвать оборону войска РФ пока не делают.

Что сейчас происходит в освобожденном Изюме: спутниковые снимки Maxar и эксгумация тел до сих пор продолжаются.

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