Абсолютно все обрисовано “зетками” — что увидели журналисты в поселке в 10 км от границы с Россией

Украинская Харськовская область понемногу приходит в себя после российской оккупации. Жители пограничного городка Малые Проходы на себе почувствовали всю идеологию войск РФ: те тянули зерно, воровали телевизоры, стиральные машинки, потому что до границы — меньше десяти километров.
Потом грузили и вывозили вещи украинцев почти каждый день, а местных жителей за неповиновение — в том числе и пожилых женщин — отправляли “на яму”.
Именно отсюда русские из артиллерии стреляли по Харькову — били из Ураганов, Градов, Пионов и Смерчей. Все лето здесь шли ожесточенные бои.
В помещении здешнего сельсовета у россиян был штаб. Первое, что бросается в глаза — надпись Махачкала на стене. Надписи здесь будут здесь в каждой комнате. Разбросанные документы, снова надпись на стене — но уже Дагестан — и нарисовали что-то похожее на горы.
На столе лежат списки жителей населенного пункта призывного возраста, учебник всемирной истории и российские сухпаи. На противоположной стене уже висит портрет Шевченко, но наши бойцы говорят — он валялся на полу.
Абсолютно все вокруг обрисовано “зетками”. Все стены, двери, медицинский пункт.
Абсолютно все вокруг обрисовано “зетками”. Все стены, двери, медицинский пункт.
Освобождали эти населенные пункты бойцы харьковской терробороны, 127 бригада, созданная только в марте этого года: бывшие айтишники, менеджеры, чиновники, прокуроры и парикмахеры из Харькова. Те, кто учился держать оружие в бою, смогли выгнать отсюда российских спецназовцев из ОМОНа и Собра.
Один из наших военных — Владислав, также выгонявший отсюда россиян, говорит — здесь были только кадровые военные РФ, без боевиков так называемой “ДНР” или “ЛНР”.
Сейчас трудно подсчитать, с какими потерями они убегали. Но это очень большие потери.
Сейчас трудно подсчитать, с какими потерями они убегали. Но это очень большие потери.
Рядом с сельсоветом живет Алексей. Без газа, света и связи: накануне впервые за полгода говорил по телефону с дочерью. Узнал, что стал дедушкой.
Выехать, говорит, можно было только на Белгород. За любые споры местных сажали, как говорится, “на яму”.
Самая богатая хата в селе была штабом русских офицеров — присмотрели усадьбу с бассейном, беседками и большим просторным домом. После себя оставили ящики из-под БК “ОМОН Ижевск”. Известно, что на этих позициях была и чеченская гвардия армейцев.
На войне военные РФ успевали и порифмовать: на стенах написаны стихи о “доблести русских военных”.
Россиян отогнали за границу с Украиной, поэтому теперь они бьют по пограничной территории, чтобы запугать наших военных. Несмотря на это, попыток прорвать оборону войска РФ пока не делают.
Что сейчас происходит в освобожденном Изюме: спутниковые снимки Maxar и эксгумация тел до сих пор продолжаются.
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