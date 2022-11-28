Полной эвакуации Киева не будет — Кличко рассказал, сколько будут продолжаться отключения света

Из-за российских атак от отключения электроэнергии, воды и тепла страдает вся Украина. Больше всего слухов было вокруг Киева, говорили даже о полной эвакуации столицы.

Мэр города Виталий Кличко сказал, что даже в случае развития худших сценариев полной эвакуации из Киева не будет. Но отключения электроэнергии быстро не пройдут, они могут продолжаться до самой весны. Об этом Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

— Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации.

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Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет, возможно, частичная, — подчеркнул он.

И даже такие действия, по словам Кличко, нельзя назвать эвакуацией — это, скорее, временный переезд в пригород.

Отключения света до весны он связывает с низкими температурами.

— У многих людей стоят теплонагревательные приборы, у кого-то — теплый пол, у кого-то — УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему, — объяснил мэр Киева.

Кличко также отметил, что в столице уже работают 430 пунктов обогрева и будут открываться новые.

Власти предупреждают, что российские удары по энергетической инфраструктуре могут продолжаться. Ранее мы рассказывали, как подготовиться к блэкауту в Украине.

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