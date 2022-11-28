Повної евакуації Києва не буде — Кличко розповів, скільки триватимуть відключення світла

Через російські атаки від відключення електроенергії, води й тепла страждає вся Україна. Найбільше чуток було навколо Києва. Подейкували навіть про повну евакуацію столиці.

Мер міста Віталій Кличко сказав, що навіть у разі розвитку найгірших сценаріїв повної евакуації з Києва не буде. Але відключення електроенергії швидко не минуть, вони можуть тривати до самої весни. Про це Кличко розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

— Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв, зокрема і до поганих. На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації.

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Я не виключаю найгіршого сценарію. Повної евакуації не буде. Можливо, часткова, — підкреслив він.

Та навіть такі дії, за словами Кличка, не можна назвати евакуацією — це радше тимчасовий переїзд у передмістя.

Відключення світла до весни він пов’язує з низькими температурами.

— У багатьох людей стоять теплонагрівальні прилади, у когось — тепла підлога, у когось — УФ. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему, — пояснив мер Києва.

Кличко також наголосив, що у столиці вже працюють 430 пунктів обігріву і відкриватимуться нові.

Влада попереджає, що російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть тривати. Раніше ми розповідали, як підготуватися до блекауту в Україні.

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