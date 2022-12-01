Наконец решились! В Одессе снесут памятники Екатерине Второй и Александру Суворову

Екатерине Второй и Александру Суворову — не место в украинской Одессе. Депутаты горсовета наконец-то приняли окончательное решение о демонтаже памятников российских деятелей и переносе их сначала в музей, а затем в специализированный парк имперского и советского прошлого.

С начала войны общественность не раз устраивала акции протеста и митинги против памятника. Одесситы обливали его красной краской и надевали на голову мешок палача.

На месте Екатерины Второй депутаты предлагают установить фонтаны и расширить пешеходную зону, сделав ее местом для отдыха горожан.

Сейчас также смотрят

Я считаю, что мы должны переосмыслить всю площадь. Не просто заменить одну скульптуру другой или фонтаном.

(Сделать ее — ред.) человечной больше, и чтобы это не была большая парковка, — говорит депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

В течение долгих веков Россия пыталась подавить украинскую культуру, чтобы покорить несокрушимый народ. Однако ей это не удалось.

Сейчас Украина возвращается к своим истокам. Читай, что такое дерусификация и для чего она нужна.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Главное фото: Depositphotos