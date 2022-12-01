Україна

Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову

Назар Бурхан 01 Грудня 2022, 16:00

Більше відео
Обмін полоненими 1 грудня: 50 військових повернули з полону в Україну
Зима розпочалася з хороших новин! 50 захисників України звільнили з полону
0:07:07
Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову
Війна зробила українок ще сильнішими: як пройшов шостий Український жіночий конгрес
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо
Відтепер на рівних умовах: у Києві вимикатимуть світло в будинках, які на одній лінії з критичними обʼєктами
0:04:21
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор
Дивитись більше

Останні відео
0:03:10
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла

Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Обмін полоненими 1 грудня: 50 військових повернули з полону в Україну
Зима розпочалася з хороших новин! 50 захисників України звільнили з полону
0:03:03
Пам'ятники Катерині Другій та Суворову знесуть в Одесі
Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову
Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову
Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття
0:07:07
Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову
Війна зробила українок ще сильнішими: як пройшов шостий Український жіночий конгрес
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо
Відтепер на рівних умовах: у Києві вимикатимуть світло в будинках, які на одній лінії з критичними обʼєктами
0:04:21
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор
0:05:59
Порятунок сім'ї з Авдіївки
Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 1 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Обмін полоненими 1 грудня: 50 військових повернули з полону в Україну
Читати далі
Зима розпочалася з хороших новин! 50 захисників України звільнили з полону
Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову
Читати далі
Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь