Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову

Катерині Другій та Олександрові Суворову — не місце в українській Одесі. Депутати міськради нарешті ухвалили остаточне рішення про демонтаж пам’ятників російських діячів і перенесення їх спершу до музею, а потім до спеціалізованого парку імперського та радянського минулого.

З початку війни громадськість неодноразово влаштовувала акції протесту та мітинги проти пам’ятника. Одесити обливали його червоною фарбою та надягали на голову мішок ката.

На місці Катерини Другої депутати пропонують встановити фонтани та розширити пішохідну зону, зробивши її місцем для відпочинку містян.

Зараз також дивляться

Я вважаю, що ми маємо переосмислити всю площу. Не просто замінити одну скульптуру на іншу або на фонтан.

(Зробити її — ред.) людяною більш, і щоб це не була велика парковка, — каже депутат Одеської міськради Петро Обухов.

Протягом довгих століть Росія намагалась придушити українську культуру, щоб підкорити незламний народ. Однак їй це не вдалось.

Нині Україна повертається до своїх витоків. Читай, що таке дерусифікація та навіщо вона потрібна.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Головне фото: Depositphotos