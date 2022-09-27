Апатия и деморализация в перехваченных разговорах — оккупант описал состояние “второй армии” и мечты получить ранения

К чему бы ни стремилось российское руководство, его армия уже немного начинает понимать, что не верить в ВСУ — это примета, которая приводит к гибели.

В новых перехваченных разговорах оккупантов от ГУР Украины военнослужащий РФ на Херсонском направлении обсуждает новости о мобилизации и надеется получить ранения, чтобы появилась возможность вернуться домой.

Раньше здесь шутки были, что отсюда или “200” или “300”. А теперь это не шутки.

Оккупант рассказывает собеседнице, что испытывает только апатию и деморализацию. Поэтому единственный шанс вырваться в живых он видит в ранении.

Не забыл захватчик обсудить тему мобилизации в РФ и предупреждает свою спутницу, что если ему перестанут платить, то будут проблемы.

Собеседница: А почему должны перестать платить?

Оккупант: Потому что здесь пол России будет. По 200 тысяч каждому платить не смогут. И выплачивать много денег за ранения тоже не смогут.

Из двух тысяч человек вот сколько осталось. Нас еще позором называют, потому что мы сами все не сделали и потому мобилизация. А план сначала был такой — пару дней и все, а здесь уже восемь месяцев почти.

После этих слов женщина начинает вести разговор о возможности отказаться от участия в боевых действиях и отсидеть срок, потому что за решеткой, по ее мнению, безопаснее, чем на войне против Украины.

Далее оккупант продолжает свои размышления о будущем, если оно для него наступит.

Если мне после этого всего никаких льгот с медалями не дадут, пойду к тем, кто против страны — в оппозицию.

А чтобы испуганных российских оккупантов стало еще больше, а победа Украины приближалась еще быстрее, украинским военным нужна помощь. Читай, как приобщиться к большому сбору на дроны.

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