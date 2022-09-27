Апатія та деморалізація у перехоплених розмовах — окупант описав стан “другої армії” та мрії отримати поранення

Чого б не прагнуло російське керівництво, його армія вже трохи починає розуміти, що не вірити в ЗСУ то прикмета, що призводить до загибелі.

У нових перехоплених розмовах окупантів від ГУР України військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку обговорює новини про мобілізацію та сподівається отримати поранення, щоб зʼявилась нагода повернутись додому.

Раніше тут жарти були, що звідси або “200”, або “300”. А тепер це не жарти.

Окупант розповідає співрозмовниці, що відчуває лише апатію та деморалізацію. Тому єдиний шанс вирватись живим він бачить у пораненні.

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Не забув загарбник обговорити й тему мобілізації у РФ та попереджає свою супутницю, що якщо йому перестануть платити, то будуть проблеми.

Співрозмовниця: А чому повинні перестати платити?

Окупант: Тому що тут пів Росії буде. По 200 тисяч кожному платити не зможуть. І виплачувати багато грошей за поранення теж не зможуть.

З двох тисяч осіб ось скільки залишилось. Нас ще позором називають, тому що ми самі все не зробили й тому мобілізація. А план спочатку був такий — пару днів і все, а тут вже вісім місяців майже.

Після цих слів жінка починає вести розмову про можливість відмовитись від участі в бойових діях та відсидіти термін, тому що за ґратами, на її думку, безпечніше, ніж на війні проти України.

Натомість окупант продовжує свої роздуми про майбутнє, якщо воно для нього настане.

Якщо мені після цього всього жодних пільг з медалями не дадуть, пойду в ту, що проти країни, — в опозицію.

А щоб наляканих російських окупантів стало ще більше, а перемога України наближалась ще швидше, українським військовим потрібна допомога. Читай, як долучитися до великого збору на дрони.

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