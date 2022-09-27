Україна

Апатія та деморалізація у перехоплених розмовах — окупант описав стан “другої армії” та мрії отримати поранення

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Вересня 2022, 23:00

Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність
Чого очікувати від ядерного шантажу Путіна — думка експерта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одесу знов атакували дрони-камікадзе. Розповідаємо подробиці обстрілу і що це за зброя
Дивитись більше

Останні відео
0:04:00
перехоплені розмови

Апатія та деморалізація у перехоплених розмовах — окупант описав стан “другої армії” та мрії отримати поранення
0:00:50
водійське посвідчення
Як обміняти водійське посвідчення в Польщі: інструкція від МВС
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність
Чого очікувати від ядерного шантажу Путіна — думка експерта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одесу знов атакували дрони-камікадзе. Розповідаємо подробиці обстрілу і що це за зброя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
0:06:38
Як підтримати людину після полону
Менше доторків та більше теплих слів: Тайра розповіла, як допомогти тим, хто повернувся з полону
Більше відео
водійське посвідчення
Читати далі
Як обміняти водійське посвідчення в Польщі: інструкція від МВС

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь