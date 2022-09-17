Відправили на смерть: у нових перехоплених розмовах окупант скаржиться на “озвірілі” ЗСУ

Як виглядає пекло окупантів, коли вони помирають на українській землі? Звісно, їх і на тому світі відправляють знову на війну. Інакший розвиток подій із казанами та розпеченою лавою може виявитись для них непоганим відпочинком після бойових дій в Україні.

Головне управління розвідки України опублікувало новий перехоплений діалог військовослужбовця зі своєю дружиною.

Окупант, який знаходиться на харківському напрямку, розповідає, що українські війська обстрілюють позиції, ніби “озвірілі”, а його підрозділ знаходиться в оточенні.

Співрозмовниця: А вам говорили, скільки це буде взагалі продовжуватись?

Окупант: Не знаю. Поки не вб’ють. Я не знаю навіть. Не на життя, а на смерть сказали тут стояти.

Співрозмовниця: А чому ваші не б’ють по них?

Окупант: Взагалі нічого немає. Чи то скінчилось, або ж дорогу відрізали. Боєприпаси не можуть привезти.

Співрозмовниця: Така армія потужна.

Окупант: Армія, яка біжить та здається? 140 осіб сьогодні здалось наших. А інша половина втікла. І знаєш, що найстрашніше? Нас взяли в кільце, і ми не можемо звідси ні вийти, ні виїхати — нічого взагалі.

Не армія, а одні понти по телевізору.

А щоб наляканих російських окупантів стало ще більше, а перемога України наближалась ще швидше, українським військовим потрібна допомога всіх українців. Читай, як долучитися до великого збору на дрони.

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