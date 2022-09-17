Україна

Відправили на смерть: у нових перехоплених розмовах окупант скаржиться на “озвірілі” ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Вересня 2022, 00:00

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