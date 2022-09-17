Отправили на смерть: в новых перехваченных разговорах оккупант жалуется на “озверевших” ВСУ

Как выглядит ад оккупантов, когда они умирают на украинской земле? Конечно, их и в том мире отправляют снова на войну. Иное развитие событий с котлами и раскаленной лавой может оказаться для них неплохим отдыхом после боевых действий в Украине.

Главное управление разведки Украины опубликовало новый перехваченный диалог военнослужащего со своей супругой.

Находящийся на харьковском направлении оккупант рассказывает, что украинские войска обстреливают позиции, будто “озверевшие”, а его подразделение находится в окружении.

Собеседница: А вам говорили, сколько это будет продолжаться?

Оккупант: Не знаю. Пока не убьют. Я даже не знаю. Не на жизнь, а на смерть сказали стоять здесь.

Собеседница: А почему ваши не бьют по ним?

Оккупант: Вообще ничего нет. То ли кончилось, то ли дорогу отрезали. Боеприпасы не могут доставить.

Собеседница: Такая армия мощная.

Оккупант: Армия, которая бежит и сдается? 140 человек сегодня сдалось наших. А другая половина убежала. И знаешь, что самое ужасное? Нас взяли в кольцо, и мы не можем отсюда ни выйти, ни уехать — ничего вообще.

Не армия, а одни понты по телевизору.

А чтобы испуганных российских оккупантов стало еще больше, а победа Украины приближалась еще быстрее, украинским военным нужна помощь всех украинцев. Читай, как приобщиться к большому сбору на дроны.

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