Пытаются понять, от кого “защищают” страну — новые перехваченные разговоры оккупантов

Российские военные пришли на чужую землю “защищать свой народ”. Ослепленные пропагандой, верили в свою важную цель. Но когда российские военные попадают на поле боя через восемь месяцев, после того, как не удалось “захватить Киев за три дня”, задумываются над смыслом войны.

В новом перехваченном разговоре от ГУР оккупант со своей женой задумываются, для чего эта война и от кого российские армейцы “защищают” свою страну.

Женщина: Ты защищаешь страну идиотов.

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Оккупант: Чью? Путинскую? Хотя бы объяснили, от чего?

Женщина: Путинский кусок земли защищаешь.

Оккупант: От чего?

Женщина: От тех, кто ему немилостив. Мы все в… Все это чушь. Хорошо, что хоть жив и здоров.

Захватчик признается, что начинает сходить с ума, не может больше находиться на войне. У него нет даже медикаментов и еды. За день они с собратьями поделили кусок сала, который взяли у других ребят.

В то же время россиян хотят все глубже погрузить в мир своей пропаганды. В России запретили соцсети и хотят заблокировать YouTube.

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