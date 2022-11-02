Намагаються зрозуміти, від кого “захищають” країну — нові перехоплені розмови окупантів

Російські військові прийшли на чужу землю “захищати свій народ”. Засліплені пропагандою, вірили у свою важливу мету. Але коли російські військові потрапляють на поле бою через вісім місяців, після того, як не вдалося “захопити Київ за три дні”, замислюються над сенсом війни.

У нові перехопленій розмові від ГУР окупант зі своєю дружиною замислюються, для чого ця війна й від кого російські армійці “боронять” свою країну.

Жінка: Ти захищаєш країну ідіотів.

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Окупант: Чию? Путінську? Хоча б пояснили, від чого?

Жінка: Путінський шматок землі захищаєш.

Окупант: Від чого?

Жінка: Від тих, хто йому немилостивий. Ми всі в… Усе це нісенітниця. Добре, що хоч живий та здоровий.

Загарбник зізнається, що починає божеволіти, не може більше перебувати на війні. У нього немає навіть жодних медикаментів та їжі. За день вони з побратимами поділили шматок сала, який взяли в інших хлопців.

Натомість росіян хочуть дедалі глибше занурити у світ своєї пропаганди. В Росії заборонили соцмережі та хочуть заблокувати YouTube.

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