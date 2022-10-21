У Чечні не було так страшно, як тут! Нові перехоплені розмови окупантів

ЗСУ продовжують вибивати окупанта з української землі, а росіяни звично тікають та жаліються на своє ганебне становище у телефонних розмовах рідним.

ГУР оприлюднив нові перехоплені розмови російських окупантів, де військовий РФ скаржиться на різницю укомплектування двох армій та розповідає, що не хоче продовжувати воювати.

Окупант: Якщо буде можливість піти зі служби раніше, аніж за місяць — я піду. Зараз зима, холодно, а наше забезпечення дуже погане.

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Вчора говорили з ВЧК (наймані військові — ред.), вони сказали, що в Сирії простіше було, аніж тут. І в Чечні було не так страшно, як тут.

Окупант: Тут щось незрозуміле коїться. Дивилися по боєприпасах: їх немає вже. Бронебійники б’ються наскрізь.

Також військовий емоційно розповів, що днями прямо біля нього було кілька прильотів міни, та скаржиться: в українців є все — “пташок” особливо багато, а у росіян — один квадрокоптер.

А все тому, що українці знають, за що борються та як хочуть жити, тож і допомагають власній армії усім, чим можуть. Про майбутні закупки для ЗСУ та найбільші донати від людей в інтерв’ю раніше розповідав Сергій Притула.

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