В Чечне не было так страшно, как здесь! Новые перехваченные разговоры оккупантов

ВСУ продолжают выбивать оккупанта из украинской земли, а россияне привычно бегут и жалуются на свое позорное положение в телефонных разговорах родным.

ГУР обнародовал новые перехваченные разговоры российских оккупантов, где военный РФ жалуется на разницу укомплектования двух армий и рассказывает, что не хочет продолжать воевать.

Оккупант: Если будет возможность уйти со службы раньше, чем через месяц, я уйду. Сейчас зима, холодно, а наше обеспечение очень плохое.

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Вчера говорили с ВЧК (наемные военные — ред.), они сказали, что в Сирии проще было, чем здесь. И в Чечне было не так страшно, как здесь.

Оккупант: Здесь что-то непонятное творится. Смотрели по боеприпасам: их уже нет. Бронебойники бьются насквозь.

Также военный эмоционально рассказал, что на днях прямо возле него было несколько прилетов мин, и жалуется: у украинцев есть все — “птичек” особенно много, а у россиян — один квадрокоптер.

А все потому, что украинцы знают, за что борются и как хотят жить, и помогают собственной армии всем, чем могут. О будущих закупках для ВСУ и крупнейших донатах от людей в интервью ранее рассказывал Сергей Притула.

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