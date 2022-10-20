Добровольців немає, укомплектування за власні кошти — дружина росіянина розповідає про мобілізованих армійців

Увесь світ уже добре розгледів усю “велич” російської армії. Новомобілізовані армійці йдуть в бій без належної підготовки та зброї. Крім того, їм не видають належне укомплектування, вони мають купувати його самостійно власним коштом.

Так у перехоплених розмовах ГУР дружина жаліється військовослужбовцю РФ на укомплектування мобілізованих росіян.

Жінка запитує в окупанта, коли він приїде додому, а він здивовано їй відповідає: “Ти новини дивишся взагалі?”, додаючи, що Кримський міст розбомбили.

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Дружина розповідає, що кільком знайомим видали повістки, їх проводжатимуть в армію. Обіцяли, якщо набереться достатня кількість добровольців, то працівників не забиратимуть примусово. Але, звісно, таких не набралося.

Жінка: — Одному чоловікові прийшла повістка, відправлятимуть у Воткінськ (Удмуртська республіка), дали цілий список, що треба з собою взяти.

Уяви, у списку є навіть бронежилет. Де його купувати?

А якщо грошей немає? Ходить просить у друзів у борг. Каже: “Добре, що автомати не змушують купувати”.

Українські військові звільняють наші території, але історії людей просто шокують. Раніше ми розповідали історії зі звільненої Михайлівки на Херсонщині.

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