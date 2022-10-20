Украина

Добровольцев нет, укомплектование за свой счет — жена россиянина рассказывает о мобилизованных армейцах

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 октября 2022, 23:00

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