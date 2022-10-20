Добровольцев нет, укомплектование за свой счет — жена россиянина рассказывает о мобилизованных армейцах

Весь мир уже хорошо разглядел всё “величие” российской армии. Новомобилизованные армейцы идут в бой без должной подготовки и оружия. Кроме того, им не выдают должное укомплектование, они вынуждены покупать его за свой счет.

В перехваченных разговорах ГУР жена жалуется военнослужащему РФ на укомплектование мобилизованных россиян.

Женщина спрашивает оккупанта, когда он приедет домой, а он с удивлением ей отвечает: “Ты новости смотришь вообще?”, добавляя, что Крымский мост разбомбили.

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Жена рассказывает, что нескольким знакомым выдали повестки, их будут провожать в армию. Обещали, если наберется достаточное количество добровольцев, работников не будут забирать принудительно. Но, конечно, таких не набралось.

Жена: — Одному мужчине пришла повестка, будут отправлять в Воткинск (Удмуртская республика), дали целый список, что нужно с собой взять.

Представь, в списке есть даже бронежилет. Где его покупать?

А если денег нет? Ходит и просит у друзей взаймы. Говорит: “Хорошо, что автоматы не заставляют покупать”.

Украинские военные освобождают наши территории, но истории людей просто шокируют. Ранее мы рассказывали истории из освобожденной Михайловки Херсонской области.

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